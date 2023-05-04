В Татарстане в ДТП с фургоном и грузовиком погибли два человека

Выживших в этой аварии увезли в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 3 мая, в 23.50 на дороге Казань – Йошкар-Ола в Татарстане произошло смертельное ДТП, в котором также пострадали дети. Согласно предварительной информации, водитель фургона «Газель Некст» на скорости выехал на встречную полосу движения. Там он по касательной задел грузовик МАН, после чего вернулся на свою полосу, где врезался в легковой автомобиль марки «Рено».

- От полученных травм на месте скончался 45-летний водитель французской иномарки. Его пассажирка также серьезно пострадала. Женщину госпитализировали в Зеленодольскуб ЦРБ, где она, несмотря на все усилия врачей, скончалась, - сообщили в МВД Татарстана.

Кроме них, в салоне «Рено» находились два 12-летних мальчика. Ученики одной из гимназий Йошкар-Олы ехали на соревнования. Дети получили травмы различной степени тяжести. С месте аварии «скорая» увезла их в ДРКБ Казани.

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