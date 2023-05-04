В Казани закрываются бутики Escada и Volkof59

Владелица компании объяснила закрытие состоянием экономики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в скором времени закроются бутики Escada и Volkof59 , которые входят в модную группу Fashion Group Volkof Эльмиры Писаревой.

Владелица компании объяснила закрытие состоянием экономики в целом и рынка в частности. Поставка новых товаров прекратились в эти бутики еще в 2021 году, сейчас в магазинах распродают товарные остатки, сообщает «БИЗНЕС Online».

Помещения уже выставили на продажу. Двухэтажное пространство площадью 289 квадратных метров, в котором пока располагается бутик Escada, можно приобрести за 50 миллионов рублей. Место бутика Volkof59 c дизайнерским ремонтом продают за 29,6 миллиона рублей.

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