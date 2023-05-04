Замруководителя Исполкома Казани наградили знаком почетного работника ЖКХ России

Церемония награждения состоялась в Сенатском дворце Московского Кремля. Фото: kzn.ru

Заместителя руководителя Исполкома Казани Искандера Гиниятуллина наградили знаком почетного работника ЖКХ России. Его ему вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента страны Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба мэрии города.

Церемония награждения состоялась в Сенатском дворце Московского Кремля. Гиниятуллин поблагодарил мэра Казани Ильсура Метшина за доверие и жителей города за оказанную поддержку.

Напомним, в феврале Путин наградил замглавы Исполкома Казани званием заслуженного работника ЖКХ России. Награда присуждена за многолетнюю добросовестную работу.

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