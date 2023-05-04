Рустам Минниханов и Ильсур Метшин открыли стелу «Казань — город трудовой доблести»

Высота стелы - 26 метров. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В четверг, 4 мая, в сквере у Северного вокзала прошло открытие стелы «Казань — город трудовой доблести». На торжественной церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

Проект 26-метровой стелы разработал скульптор-монументалист Денис Стритович. В верхней части размещен герб Казани, а в нижней - текст указа президента России о присвоении столице Татарстана почетного звания.

На одном из пилонов изображены барельефы с иллюстрациями трудовых подвигов казанцев, а на другом надписи «Казань — город трудовой доблести» на русском и татарском языках.

Отметим, что церемония открытия стелы обошлась городу в 6,1 миллиона рублей. При этом сама стоимость памятника оценивается примерно в 130 миллионов рублей.

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