В Казани выставили на продажу ресторан на проспекте Ямашева за 73 млн рублей

Ресторан рассчитан на 230 посадочных мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани выставили на продажу ресторан «Колизей» за 73 миллиона рублей. Объект расположен по проспекту Ямашева. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Общая площадь ресторана составляет 500 квадратных метров. Он рассчитан на 230 посадочных мест.

Кроме того, в здании имеются два больших банкетных зала, разделенных раздвижной стеной. Там смогут поместиться 170 и 60 человек соответственно. Также у ресторана есть парковка на 30 мест, несколько отдельных входов и зоны погрузки-разгрузки, центральное отопление, канализация, водоснабжение, сигнализация и система видеонаблюдения.

Напомним, в Казани за 590 миллионов рублей продают гостиницу на Петербургской.

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