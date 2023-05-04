Банк «Открытие» признан лучшим автокредитным банком-партнером

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») стал победителем ежегодной премии «FinAuto-2023» в номинации лучший автокредитный банк. Премией отмечены банки, страховые компании, цифровые и онлайн-платформы, которые предоставляют лучшие услуги в сфере автобизнеса.

Награждение победителей состоялось в рамках пятого форума автобизнеса «FinAuto-2023». Организатор форума - аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Победители премии определялись по итогам опроса официальных дилеров, представляющих ведущие автодилерские холдинги страны.

- Мы благодарны за высокую оценку и признание лидерами автокредитования в стране. Особую ценность награде придают голоса наших партнеров-автодилеров, с которыми мы успешно реализуем совместные партнерские программы, - отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. – И в дальнейшем намерены внедрять самые выгодные кредитные продукты и наиболее полезные сервисы для всех участников авторынка.