В Чувашии запретили использовать беспилотники на период майских праздников

Эту норму планируют закрепить на постоянной основе до особого распоряжения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии запретили использовать беспилотники (БПЛА) на период проведения майских праздников. Это ограничение вступило в силу с 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По словам Николаева, последние события, связанные с атакой беспилотников на Кремль, требуют самого серьезного и ответственного подхода. Так, по всей России введен режим базовой готовности. В связи с этим было принято решение запретить использовать БПЛА на период проведения праздничных мероприятий. Эту норму планируют закрепить на постоянной основе до особого распоряжения.

- Уважаемые жители Чувашии, давайте проявлять бдительность и сохранять осторожность. Мы не должны подвергать риску наши жизни, своих детей и близких, - сказал глава региона.

Напомним, Украина в ночь со 2 на 3 мая попыталась ударить по Кремлю. В ход пошли два беспилотника. Самого президента России Владимира Путина в этот момент в его резиденции не было. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших не оказалось и не нанесено никакого материального ущерба.

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