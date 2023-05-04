Петров подпишет новый контракт с «Ак Барсом» с понижением зарплаты

33-летний спортсмен является воспитанником казанской школы хоккея. Фото: ak-bars.ru

Двухлетнее соглашение, заключенное между форвардом Кириллом Петровым и казанским «Ак Барсом», подошло к концу 30 апреля. С этого момента хоккеист находится в ранге свободного агента. При этом 33-летний нападающий намерен остаться в Казани еще, как минимум на сезон. И это, несмотря на то, что ему предлагают по новому контракту пониженную зарплату, сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе. По его данным, в истекшем договоре значилась зарплата в 47 миллионов рублей.

Кирилл Петров является воспитанником казанской школы хоккея. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 60 матчах первой части чемпионата и набрал 19 очков (12+7). В 22 играх Кубка Гагарина в активе форварда 7 очков (3+4). В составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина (2010), серебряным (2007, 2020, 2023) и бронзовым (2021) призером чемпионата России.

Ранее мы сообщали, что ЦСКА обыграл «Ак Барс» в борьбе за Кубок Гагарина

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