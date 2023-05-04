В Казани «Зенит» обыграл «Динамо» во втором матче финала чемпионата России

Следующая игра состоится в Москве 7 мая. Фото: zenit-kazan.com

В среду, 3 мая, в Казани встретились волейбольные клубы «Зенита-Казань» и «Динамо». Игра между ними состоялась в рамках второго матча финальной серии чемпионата России - Pari Суперлиги и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

- Хочу поздравить команду нашу с победой и поблагодарить соперника за отличный матч. Болельщиков благодарю за атмосферу и классную поддержку, - отметил главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов.

Отметим, после двух матчей счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу казанской команды. Следующая игра состоится в Москве 7 мая.

Напомним, казанский УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.

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