В Татарстане в 2023 году планируется обеспечить жильем 2,9 тысячи семей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане в 2023 году более 2,8 тысячи семей обеспечат жильем по льготным программам. Речь идет о национальном проекте «Жилье и городская среда», благодаря которому строятся новые соципотечные дома.

Так, в Арске идет строительство дома на 48 квартир по улице Урманче. Там расположатся 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир. Улучшить жилищные условия смогут и жители Тукаевского, Черемшанского, Высокогорского, Буинского, Балтасинского, Муслюмовского и Алексеевского районов. В этих районах строятся квартиры с индивидуальным отоплением.

Кроме того, в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Лениногорске семьи будут обеспечены квартирами с централизованным отоплением. Также сдаются дома с чистовой отделкой. На них могут претендовать участники жилищных программ Госжилфонда.

В Татарстане в 2023 году по программам Госжилфонда планируется обеспечить жильем 2,9 тысячи семей.

Напомним, в Казани в 2023 году сдадут шесть домов по соципотеке.

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