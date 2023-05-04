Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды из-за строительства метро

Сотрудники МУП «Водоканал» приносят свои извинения за предоставленные неудобства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды. Причиной стали работы по переврезке водопровода, вынесенного из зоны строительства второй ветки метро, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Так, водоснабжение отключат с 9:00 10 мая до 10:00 11 мая по улицам Академика Сахарова (№№13, 15, 17, 19, 29, 31, 13а,13б, 13в, 13г, 17а, 19а, 31б, 31в, 31г, 31д, 31/1) и Закиева (№№17, 39, 17а). Сотрудники МУП «Водоканал» приносят свои извинения за предоставленные неудобства. Специалисты сделают все возможное, чтобы как можно раньше завершить работы.

Воду набрать казанцы смогут в специальных автоцистернах, которые будут размещать по заявкам.

Напомним, движение по мосту через озеро Нижний Кабан в Казани ограничили до конца мая 2023 года.

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