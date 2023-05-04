Многодетный отец из Набережных Челнов погиб в зоне спецоперации

В январе 2023 года Артур добровольцем отправился в зону СВО. Фото: Совет Актанышского района

В Актанышском районе Татарстана проводили в последний путь 36-летнего Артура Галиакберова, погибшего в зоне спецоперации. В церемонии прощания с многодетным отцом приняли участие глава района Ленар Зарипов, его заместители, близкие, друзья, односельчане покойного.

Как рассказали в Совете Актанышского района, в январе 2023 года Артур добровольцем отправился в зону СВО. 1 апреля погиб в боях за город Артемовск. У него остались трое детей.

Сам боец родился в Набережных Челнах, но по просьбе его матери был похоронен в ее родном селе Чуракаево.

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