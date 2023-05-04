Исполком Казани требует снести гостиницы-долгострои у моста «Миллениум»

Причиной для иска стало обращение прокуратуры Татарстана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполком Казани инициировал иск о сносе недостроенного элитного гостиничного комплекса вдоль моста «Миллениум». Еще во времена подготовки к Универсиаде-2013 проект начинал глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, на данный момент объектами владеет завод «Кварт». Под угрозой сноса оказались 10 объектов незавершенного строительства на реке Казанке, которые, как утверждается, были возведены без разрешительных документов.

Причиной для иска стало обращение прокуратуры Татарстана в исполком Казани.

Дело зарегистрировано в Арбитражном суде, но первое заседание пока не назначено.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут семь самовольно установленных торговых объектов.

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