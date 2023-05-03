8 и 9 мая муниципальные парковки Казани станут бесплатными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В праздничные выходные, 8 и 9 мая, жители и гости Казани смогут воспользоваться муниципальными парковками совершенно бесплатно. Об этом напомнили в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

Известно, что с 2022 года парковки Казани работают без оплаты только по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Платный период в рабочие будни начинается в 8 утра, и действует до 7 часов вечера.

8 и 9 мая станут официальными выходными днями в России, поэтому муниципальные парковки Казани на это время будут бесплатными.

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