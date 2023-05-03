Банк России за первый квартал 2023 года выявил 5 «черных кредиторов» в Татарстане

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с начала 2023 года выявлено 5 «черных кредиторов», об этом сообщают в пресс-службе Центробанка России. Организации занимались кредитованием населения, не имея на это соответствующей лицензии.

Выяснилось, что за 1 квартал текущего года в предупредительный список Банка России попали 5 компаний Татарстана. Всего на сегодняшний день там числится 69 республиканских организаций.

Они осуществляют незаконную деятельность, вопреки отсутствию разрешения. Главная цель таких компаний – не нажива в виде процента, под который они выдают кредиты населению. А взыскание имущества заемщиков, как движимого, так и недвижимого, в счет долга.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram