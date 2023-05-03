В Казани на улице Беломорской автоледи сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 мая, вечером 52-летняя автоледи сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Казани. Факт ДТП подтвердили в республиканской Госавтоинспекции.

Выяснилось, что около 5 часов вечера напротив дома №106 на улице Беломорской под колеса автомобиля «KIA» попал ребенок. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая получила серьезные травмы. Медики обнаружили у девочки перелом со смещением.

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