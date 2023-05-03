ФОТО: мэрия Чебоксар

В День Победы в Чебоксарах будет курсировать ретро-троллейбус, об этом сообщают в пресс-службе администрации города. Транспорт будет обслуживать жителей столицы Чувашии весь праздничный день 9 мая.

Горожанам предлагают прочувствовать атмосферу прошлого на троллейбусе №1 с 9 до 11 утра, после – с 14:00 до 17:00.

Известно, что ретро-троллейбус ЗИУ-5 впервые вышел на маршрут в 1964 году. Транспорт был отремонтирован в «Чебоксарском троллейбусном управлении». Сейчас он выходит в рейс только по праздничным дням.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram