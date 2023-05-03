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НовостиОбщество3 мая 2023 16:35

В Татарстане создали школу блогеров «Шәп блогер»

В медиашколе будут обучать блогеров, работающих на разных языках
Марина ДОЛГОВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане создали школу блогеров «Шәп блогер», об этом рассказал генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков. Известно, что в новой медиашколе будут обучать блогеров, работающих на разных языках.

По словам Шамиля Садыкова, в Татарстане проживают разные народы, поэтому в числе приоритетных задач проекта многоязычность школы.

Заявки на обучение желающих в «Шәп блогер» принимаются до 14 мая. Проект реализуется на базе журнала «ЯЛКЫН», основная направленность делается на молодежь Татарстана от 14 до 20 лет.

Уточняется, что проект медиашколы реализуется при участии «Движения первых».

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