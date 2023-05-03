Власти Татарстана утвердили план по борьбе с гепатитом С до 2030 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Республики Татарстан утвердили план по борьбе с гепатитом С до 2030 года, соответствующий документ появился на сайте правительства республики сегодня, 3 мая.

В распоряжении указан перечень мер профилактики и борьбы с хроническим вирусным гепатитом – мероприятия по выявлению ранней стадии заболевания, вакцинация, ведение единого регистра пациентов и другие.

Напомним, гепатит С – это инфекционное заболевание, воспалительное поражение печени, распространяющееся через кровь. Вирус может привести к тяжелому пожизненному заболеванию, например, к раку и циррозу печени.

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