Из-за праздничных мероприятий 9 мая изменится ряд маршрутов общественного транспорта в Казани

ФОТО: kzn.ru

9 мая из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Казани изменят некоторые маршруты общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

В праздничный день временно перестанет курсировать городской троллейбус №2. С 00:00 до 12 часов дня, а также с 8 вечера и до полуночи 9 мая перекроют площадь Тысячелетия, улицу Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия), улицы Лево-Булачная и Право-Булачная до Чернышевского.

Несмотря на то, что работу общественного транспорта в Казани усилят 9 мая, ряд маршрутов изменится. Рассказываем, как будет ходить транспорт в предстоящий праздник.

В сторону центра города автобусы №№6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы будут съезжать на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион».

В сторону Кремлевской дамбы автобусы №№15, 29, 75 поедут через улицы Право-Булачную, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Педагогический институт», «ул. Чернышевского» и «Центральный стадион» будут пропущены.

В сторону центра города автобусы №№35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы повернут на Кремлевскую набережную и последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион».

В сторону Кремлевской дамбы автобусы №№6, 35, 37, 47 поедут через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. Остановки «Колхозный рынок», «ул. Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион» будут пропущены.

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