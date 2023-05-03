Татарстан по количеству объектов, зарегистрированных по «гаражной амнистии», вошел в пятерку лидеров среди субъектов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2021 года около восьми тысяч объектов зарегистрированы в Татарстане по «гаражной амнистии». Из них 4,1 тысячи являются зданиями гаражного назначения, а 3,8 тысячи - земельными участками. Об этом сообщил руководитель Росреестра республики Азат Зяббаров.

По словам Зяббарова, регион по данному показателю вошел в пятерку лидеров среди субъектов России. Среди муниципальных образований Татарстана лидируют Казань (2,1 тысячи объектов), Набережные Челны (2 тысячи), Альметьевский (1,4 тысячи), Чистопольский (737) и Бугульминский (349) районы.

Отметим, закон о «гаражной амнистии» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатного земельного участка. Однако при условии, что земля находится в государственной или муниципальной собственности, на котором она расположена.

Напомним, Татарстан стал одним из лидеров в России по гаражной амнистии. Упрощенной схемой воспользовались более 6 тысяч жителей республики.

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