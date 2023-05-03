В Казани спасли женщину, которая утопила телефон и поплыла за ним

Спасатели извлекли ее из воды и доставили медикам «скорой помощи». Фото: МЧС Татарстана

В среду днем, 3 мая, женщина утопила телефон в реке Казанка. Она прямо в одежде решила нырнуть в воду, чтобы достать со дна свой смартфон, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Это произошло у пристани набережной стадиона «Ак Барс Арена». Объяснить причину таких действий женщина не смогла. После прибытия спасателей она находилась уже в 20 метрах от берега. Специалисты извлекли ее из воды и доставили медикам «скорой помощи».

По словам очевидцев, которые наблюдали за спасением женщины, горожанка не хотела выходить из воды. Однако спасатели настоятельно просили подать руку, чтобы скорее вызволить ее. Что стало с телефоном неизвестно.

Напомним, в Татарстане спасли лося, застрявшего между гаражами.

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