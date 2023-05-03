В Татарстане спасли лося, застрявшего между гаражами

На место выехали охотовед, ветеринары из Бугульмы, полицейские и пожарные, а также работники МУП «Благоустройство». Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 2 мая, поступило сообщение о том, что в поселке Уруссу Ютизанского района между гаражами застрял лось. По словам очевидца, рядом находится детский сад, поэтому есть угроза прохожим, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На место выехали охотовед, ветеринары из Бугульмы, полицейские и пожарные, а также работники МУП «Благоустройство».

- Сначала мы его успокоили, а затем начали извлекать из беды. После ветврач обработал раны. Пока он лежал, мы его поили водой из родника, - рассказал о спасении лося начальник межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам в Бугульминском районе Тимур Гиниатуллин.

Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло. Ветеринары сделали лосю усыпляющий укол, вывезли в лесной массив между деревнями Старые Уруссу и Малые Уруссу и отпустили. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Напомним, в Казани сотрудники Росгвардии Татарстана спасли мужчину, упавшего в канал Булак.

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