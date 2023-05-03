В Буинске в августе состоится открытие Дома культуры

На первый этап было выделено свыше 405 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Буинского района

В Буинске к концу августа состоится открытие Дома культуры. Основные строительные работы выполнены на 75%. С их ходом ознакомился руководитель района Ранис Камартдинов.

Работы стартовали во втором квартале прошлого года. На первый этап было выделено свыше 405 миллионов рублей. В Доме культуры планируются проводить праздники, концерты, здесь проведет спектакли Буинский драматический театр.

Ранее мы сообщали, что у театра «Мастеровые» в Набережных Челнах дети повредили скульптуру.

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