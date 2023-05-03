Пока в Иннополисе живут 4,4 тысячи человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иннополис намерен к 2024 году увеличить население на 20% относительно текущего года. Это станет возможным благодаря сдаче жилого комплекса «Квартал Ю», сообщает РБК «Татарстан».

Как сообщила ведущий специалист АНО «Фонд развития города Иннополис» Вера Онищенко, пока в Иннополисе живут 4,4 тысячи человек. Еще 3,2 тысячи человек ежедневно приезжают на работу. Средний возраст жителей города - 31 год.

Ранее мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявлял о планах увеличить население города до 30 тысяч человек в ближайшие пять лет.

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