В Татарстане задержан перевозивший пассажиров нетрезвый водитель автобуса

Алкотектор показал 0,325 мг/л. Фото: Госавтоинспекция РТ

В Татарстане на 784-м км автодороги М-7 «Волга» 2 мая автоинспекторы остановили автобус «Citroеn», за рулем которого находился нетрезвый водитель.

В салоне автобуса было девять пассажиров, он ехал из соседней республики в Казань. Сотрудники полиции заметили у 52-летнего мужчины признаки опьянения, алкотектор подтвердил это – 0,325 мг/л.

В отношении водителя составили административный материал, а автобус отправили на спецстоянку.

Ранее мы сообщали, что В Набережных Челнах росгвардейцы на ходу заскочили в машину, у водителя которой случился инсульт.

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