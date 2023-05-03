Топ-10 акций России от ВТБ: Самолёт и Ростелеком вместо Новатэка и Сургутнефтегаза

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, исключив НОВАТЭК и привилегированные акции Сургутнефтегаз. Их место заняли акции Самолёта и Ростелекома. С начала года стоимость акций из Топ-10 выросла на 38,8% против роста индекса Мосбиржи на 22,4%.

- Полагаем, что потенциал заметного ослабления рубля исчерпан. Курс может укрепиться после ослабления на 25% с декабря. На этом фоне мы сокращаем долю экспортёров в подборке и фиксируем прибыль по сильно выросшим бумагам Новатэка и привилегированным акциям Сургутнефтегаза, - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики ВТБ Мои Инвестиции добавили в подборку акции Самолёта на фоне весеннего роста продаж на рынке жилья и акции Ростелекома, который может показать опережающий рост при возобновлении публикации отчётности, а также в свете возможных сделок по приобретению активов.

Фото: предоставлено пресс-службой

*ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.