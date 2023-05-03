Отдельные слова благодарности бойцы адресовали детям

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с мобилизованными жителями республики, которые вернулись в краткосрочный отпуск. Встреча прошла на базе ДОСААФ.

- Хочу выразить вам искренние слова благодарности за ваше мужество. Мы в любой ситуации всегда с вами, - обратился с военнослужащим Минниханов.

Мобилизованные поблагодарили руководство Татарстана и местные компании за постоянную поддержку участников СВО. Отдельные слова благодарности они адресовали детям, которые направляют военнослужащим письма, стихи, рисунки.

Мобилизованные рассказали, что им необходимы вездеходы, в том числе для медицинских целей (вывоз раненых), тяжелая техника, запчасти к ним. Для оказания экстренной медицинской помощи также необходимы дефибрилляторы. Глава Татарстана пообещал взять эти вопросы в работу.

-Могу заверить вас, что мы всегда поддерживали и будем вас поддерживать. Мы никогда не сможем отплатить вам за всё то, что вы делаете для нашей страны, - подчеркнул Минниханов.

Ранее мы сообщали, что Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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