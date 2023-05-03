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НовостиПроисшествия3 мая 2023 10:12

В Татарстане группу лже-инвалидов отдали под суд за мошенничество с выплатами

Утверждается, что они смогли незаконно получить от государства более 5 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сообщается, что группы инвалидности фигуранты уголовного дела оформили за деньги.

Сообщается, что группы инвалидности фигуранты уголовного дела оформили за деньги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре на скамье подсудимых окажутся сразу 10 жителей Татарстана. Все они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

- Расследование уголовного дела завершено, все его материалы были направлены на рассмотрение суда, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как полагают следователи, в 2016 году обвиняемые за деньги оформили себе различные группы инвалидности. Благодаря этому они вплоть до 2022 года получали от государства страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Таким образом, ПФР по Татарстану и Республиканскому центру материальной помощи был причинен ущерб более чем на 5 миллионов рублей.

Как отметили в следственном комитете Татарстана, до этого в суд уже было направлено дело так же в отношении 10 лже-инвалидов. Помимо этого, в настоящее время идет процесс над должностным лицом и посредником, которые, по версии следствия, помогали оформлять те самые группы инвалидности.

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