В Казани квартиры в новостройках стали продаваться на 88,8% медленнее

По мнению специалистов, это связано с тем, что объем предложений вырос, а спрос, наоборот, снизился. Фото: Анна СЕМИНА

Если сравнить март 2023 года и март 2022 года, то заметно, что квартиры в казанских новостройках стали продаваться на 88,8% медленнее. По этому показателю столица Татарстана в России находится на втором месте. На первом Самара, где срок продажи только что построенного жилья увеличился на 94,4%, а на третьем месте – Челябинск с замедлением на 85,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито».

Согласно ему, в целом по стране данный показатель вырос на 27,9%. То есть, если год назад квартиры в новостройках продавались в течение 129 дней, то теперь это 165 дней в среднем.

Как отметили в «Авито», данная тенденция связана с тем, что за год объем предложений на первичном рынке недвижимости выросли на 81%, а спрос, наоборот, снизился на 21,9%. К тому же покупательская способность у граждан не выросла, поэтому покупатель выбирает квартиру в новостройках более тщательно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram