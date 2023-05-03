В Набережных Челнах росгвардейцы на ходу заскочили в машину, у водителя которой случился инсульт

Сотрудники Росгвардии тут же вызвали медиков. Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Во время службы в Набережных Челнах наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил, как на одном из перекрестков в направлении поселка ГЭС едет легковой автомобиль, который сильно вилял. Машину то и дело кидало на бордюры.

Поравнявшись с ней на служебном авто росгвардейцы увидели, что водителю явно плохо. Пожилой мужчина почти лежал, и у него были закрыты глаза. Когда неуправляемая легковушка начала двигаться в сторону тротуара, правоохранители решили ее остановить. Один из них на ходу открыл ее дверь с водительской стороны и заскочил внутрь. Он выровнял машину и выключил зажигание.

После этого правоохранители вызвали «скорую» и до ее приезда оказывали водителю остановленного авто первую медицинскую помощь. Судя по его состоянию, дорога был каждая минута.

- Прибывшие медики, подтвердили опасное состояние здоровья 71-летнего водителя. Его с признаками инсульта срочно увезли в больницу, - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

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