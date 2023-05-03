Всего в Чувашии проживает 4,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников военных лет, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии ко Дню Победы 170 участникам войны вручат подарочные наборы. Об этом на еженедельном совещании в Доме правительства сообщил министр труда и социальной защиты региона Алена Елизарова.

Речь идет об участниках войны и инвалидах, жителях блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В наборы войдут чай, конфеты, термос, кружка, таблетница и вышитые кисеты, а также персональное поздравление от главы республики Олега Николаева.

- Это лишь малая часть того, что можно сделать для ветеранов в данное время. Важно в этот Великий праздник дойти до каждого из них и тех людей, которые заслуживают особого внимания, - сказал Николаев.

Отметим, всего в Чувашии проживает 4,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников военных лет, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Напомним, в Казани ветераны Великой Отечественной войны начали принимать поздравления с Днем Победы.

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