Казанца пытавшегося обмануть хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина приговорили к колонии

Суд назначил подсудимому пять лет колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ново-Савиновском районном суде Казани в среду, 3 мая, огласили приговор 28-летнему жителю Казани Максиму Сидорову. Мужчина был признан виновным в мошенничестве на 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба суда.

Как было доказано, эту сумму он обманом получил от хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина. Во время допроса потерпевший спортсмен рассказал, что его знакомый Сидоров стал просить у него деньги, потому что проиграл на ставках из-за его «прогноза».

В результате знакомый хоккеиста был признан виновным по уголовной статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил ему пять лет колонии общего режима с отменой оставшегося условного срока.

Отметим, в 2018 году Сидоров получил четыре года условно по статье о мошенничестве. В деле было 22 эпизода. Тогда он полностью признал вину и написал явку с повинной.

Напомним, в Казани шесть подростков за неделю обманули пенсионеров на 3 миллиона рублей.

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