Ограничение будет действовать с 16:30 3 мая до 12:00 4 мая. Фото: Светлана Макеева

До 4 мая ограничат движение транспорта у железнодорожного вокзала «Казань-2». Это связано с проведением праздничного мероприятия, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, с 16:30 3 мая до 12:00 4 мая ограничат движение по улицам Воровского и Декабристов, а также по парковке возле вокзала. В связи с этим водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Казани 3 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы. Техника будет участвовать только в один из дней.

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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее)

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