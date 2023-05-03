Первый замминистра экологии Татарстана перешел в Росприроднадзор

Уже состоялось представление коллективу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый замминистра экологии Татарстана Айрат Шигапов перешел в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Здесь он будет исполнять обязанности заместителя руководителя.

Как пишет «Бизнес Онлайн», на новом месте работы Шигапов будет курировать администрирование платежей за негативное воздействие на окружающую среду и разрешительную деятельность. Он уже был представлен коллективу.

Ранее мы сообщали, что уволился первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев. По некоторым данным, он может получить назначение в КАИ.

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