Православная молодежь Казани посетила старинный храм села Тихий Плес

Участники движения повесили в трапезной части храма иконы, собрали кирпич, очистили подоконники и полы. Фото: @tatmitropolia

Православная молодежь Казани 30 апреля посетила старинный храм Положения Ризы Господней села Тихий Плес. Это мероприятие организовано в рамках проекта «Обретение», которое направлено на оказание трудовой помощи полуразрушенным храмам Татарстана, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Участники движения повесили в трапезной части храма иконы, собрали кирпич, очистили подоконники и полы. Также они расчистили площадь сгоревшего дома старообрядческого молодежного лагеря, который находится на территории церкви. Там добровольцы спилили деревья, собрали мусор, разобрали часть обугленных бревен, а также занялись посадкой цветов у храма.

Отметим, 10 июня состоится открытие фестиваля «Звуки под сводом», которое пройдет на территории Ризоположенской церкви. Посетителей ждет выступление камерного оркестра «Ренессанс».

Напомним, ранее на конференции клуба «Валдай», которая прошла в Казани, обсудили тему религиозного многообразия и их единства.

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