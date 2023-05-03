Сотрудники Госавтоинспекция отмечают, что езда на двухколесном транспорте связана с особым риском. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах с начала апреля произошло три ДТП с мотоциклами, в результате которых два водителя получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Первое ДТП произошло 5 апреля, участниками которого стали 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста» и 41-летний владелец мотоцикла Honda, в результате которого второй участник аварии получил ушибленные раны и закрытый перелом правой ключицы.

Еще одно транспортное происшествие случилось 23 апреля на проспекте Мира. Там 47-летний водитель мотоцикла Yamaha, не справившись с управлением, совершил столкновение со стоящими автомобилями Ford и «Лада Гранта». К счастью, мужчина отделался лишь испугом.

Следующая авария произошла 30 апреля на Московском проспекте, где 39-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 24-летнего водителя. В итоге мотоциклист получил ушибы и ссадины.

Сотрудники Госавтоинспекция отмечают, что езда на двухколесном транспорте связана с особым риском. В связи с этим водителей просят соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

Напомним, в Казани автомобиль Mercedes CLS 550 врезался в столб, подушки безопасности не сработали.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram