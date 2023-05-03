В казанском поселке Отары стартовал ремонт двухкилометровой дороги

Выполнено 20% запланированных работ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани стартовал ремонт по улицам Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская в поселке Отары. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка, который будет обновлен, составляет 2 км. На ремонт из бюджета республики направлено около 250 миллионов рублей.

Дорожники уже разобрали покрытие, заменили существующее основание и устройство верхнего слоя дороги на площади 2,5 тыс. кв.м. Помимо этого, установлено 200 погонных метров бортового камня, основание из песка под тротуар. Выполнено 20% запланированных работ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане прошла проверка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта.

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