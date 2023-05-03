Абзалов заявил, что ключевой задачей Татарстана является патриотическое воспитание молодежи

9 мая в программу вошли возложения цветов, прохождение войск Казанского гарнизона, выступление тысячного хора «Поющая Казань». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани запланировано около 140 массовых мероприятий. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, ключевой задачей региона является патриотическое воспитание молодежи. Так, жителей и гостей города ждут акция «Сад памяти», публичные тренировки войск Казанского гарнизона, колонна исторической техники, а также торжественное мероприятие «Знамя – символ Победы» и флешмоб «Мы помним».

Кроме того, 9 мая в программу вошли возложения цветов, прохождение войск Казанского гарнизона, выступление тысячного хора «Поющая Казань», квест «Путь к Победе» и тематические выставки. А в 22:00 праздник завершится красочным салютом.

Напомним, у Северного вокзала 4 мая откроют стелу «Казань – город трудовой доблести».

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