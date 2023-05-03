В Чувашии в школьной столовой обнаружили просроченную квашенную капусту

Трех работников школ привлекли к дисциплинарной ответственности

В Чувашии прокуратура Порецкого района выявила нарушения в ходе проверки местных школ.

Выяснилось, что в двух образовательных учреждениях не оставляются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции, в пищеблоке нет обязательного оборудования для приготовления блюд, неисправен стол с охлаждаемой поверхностью для приготовления салатов. Кроме этого, специалисты обнаружили квашеную у с истекший сроком годности, замороженные котлеты без товаросопроводительных документов и маркировки, что не позволяет определить сроки их годности.

В результате трех работников школ привлекли к дисциплинарной ответственности, директора и повара оштрафованы.

Ранее мы сообщали, что суд приостановил деятельность столовой в ТЭМПО после массового отравления.

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