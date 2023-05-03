Раис Татарстана осмотрел поля Мензелинского района республики

Глава муниципалитета Айдар Салахов доложил, что весенние работы идут по плану. Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил ход весенне-полевых работ в Мензелинском районе республики. Рабочую поездку он совершил вместе с министром сельского хозяйства региона Маратом Зяббаровым.

В этом районе площадь сельхозугодий составляет 97,7 тысячи гектаров. Глава муниципалитета Айдар Салахов доложил, что весенние работы идут по плану. Для полного завершения плана потребуется еще три дня, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Кроме того, район активно работает по растениеводству, по применению технологий. Также там строят и открывают комплексы по животноводству. Минниханов поблагодарил селян за проделанную работу. Также он побывал в ООО «Камский Бекон», где содержат 8,7 тысячи голов КРС.

Напомним, Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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