«Сибур» завершил сделку по продаже ТГК-16 группе «Таиф»

Предполагается, что сделка будет эффективна для каждой из компаний. Фото : СИБУР

Компания «Сибур» закрыла сделку по продаже генерирующих мощностей ТГК-16 группе «Таиф». Как отмечает ТАСС, между предприятиями есть договоренности о долгосрочных контрактах снабжении тепловой энергией предприятий в Казани и Нижнекамске.

В «Сибуре» пояснили, что развитие энергетики – вид деятельности не профильный для компании. А «Таиф», напротив, отлично знаком с активом энергорынка Татарстана. Предполагается, что сделка будет эффективна для каждой из компаний.

Ранее мы сообщали, что в Казани основатель «Эфира» Андрей Григорьев продал две радиостанции.

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