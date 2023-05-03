Казанский УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

В финале соперником УНИКСа будет краснодарский клуб «Локомотив‑Кубань». Фото: www.unics.ru

Во вторник, 2 мая, в Казани встретились баскетбольные клубы УНИКС и «Зенит». Игра между ними состоялась в рамках седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и закончилась со счетом 80:79 в пользу хозяев поля.

Героем концовки матча стал разыгрывающий защитник казанской команды Ненад Димитриевич, набравший 18 из последних 24 командных очков. У проигравших дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Томас Эртель, на счету у которого 23 очка и 11 передач.

- Я счастлив за клуб и, в особенности, за игроков, потому что мы очень усердно работали на протяжении всего сезона. Поэтому выход в финал – отличная награда для каждого из нас. Игра получилась очень тяжелой, но седьмой матч и не мог быть другим, - прокомментировал игру главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Отметим, в финале соперником УНИКСа будет краснодарский клуб «Локомотив Кубань». А «Зенит» лишился шансов защитить титул.

Напомним, «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 2:3 в борьбе за Кубок Гагарина.

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