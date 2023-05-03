В Апастово на благоустройство центральных улиц выделят 31 млн рублей

Принять участие в тендере можно до 10 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Апастово на благоустройство центральных улиц выделят 31,2 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет об улицах Мусы Джалиля, Красноармейской, Ленина (от перекрестка с улицей Гагарина до перекрестка с улицей Сары Садыковой), Кооперативной и Заводской. Работы будут идти на площади 117 тысяч квадратных метров.

Кроме того, проектом предусмотрено создание спортплощадки с памп-треком (велосипедная трасса с кочками и ямами), а также площадки для настольного тенниса. Также планируют обустроить смотровую площадку, на которой установят лежаки, скамейки, велопарковку. Средства направят и на установку уличного освещение и озеленение.

Отметим, принять участие в тендере можно до 10 мая. А победителя определят 12 мая.

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

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