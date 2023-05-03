Уволился первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев

Должность заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев занимал с 2010 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из министерства экономики Татарстана уволился первый заместитель министра Айрат Шамсиев, он курировал блок развития и поддержки предпринимательства. Этот пост он занимал с лета 2022 года. По неофициальным данным, Шамсиев может получить назначение в КАИ.

Должность заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев занимал с 2010 года, первым замом стал менее года назад.

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