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НовостиОбщество3 мая 2023 4:52

Уволился первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев

В ведомстве он проработал более 12 лет
Адам САГАЛ
Должность заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев занимал с 2010 года

Должность заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев занимал с 2010 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из министерства экономики Татарстана уволился первый заместитель министра Айрат Шамсиев, он курировал блок развития и поддержки предпринимательства. Этот пост он занимал с лета 2022 года. По неофициальным данным, Шамсиев может получить назначение в КАИ.

Должность заместителя министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев занимал с 2010 года, первым замом стал менее года назад.

Ранее мы сообщали, что главным врачом Клиники медуниверситета назначен Александр Николаев.

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