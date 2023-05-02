Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 16 лет более 19 тысяч ветеранов Татарстана получили бесплатное жилье. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, с 2008 года из федерального бюджета на это было выделено более 20 миллиардов рублей. В период с 2014 по 2022 в 1667 домах ветеранов был проведен ремонт. В этом году запланирован ремонт пяти квартир. Зарипова добавила, что ветераны хотят, чтобы его сделали в летний период, когда их не будет дома.

1766 ветеранов получают социальные услуги на дому, 29 из них обеспечены долговременным уходом.

Министр также отметила, что в этом году от имени главы Татарстана Рустама Минниханова ветеранам направлены продуктовые пакеты.

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