«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей

с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам марта 2023 года. Согласно результатам исследования, в первый месяц весны жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 480,8 млрд рублей – на 26% больше, чем в феврале (382,3 млрд рублей).

При этом в марте было куплено 497,6 тыс. автомобилей с пробегом – тоже на 26% больше, чем месяцем ранее (394,3 тыс. шт.).

64% ВСЕХ ДЕНЕГ ПОТРАЧЕНО НА АВТОМОБИЛИ В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ

В финансовой емкости вторичного рынка снижается доля более молодых машин. Так, на автомобили в возрасте до 10 лет в марте было потрачено в общей сложности 306,6 млрд рублей, что составляет 64% от всей суммы денег. Если сравнивать этот показатель с февральским, то месяц назад он составлял 65%.

Из этого объема 154,9 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до 5 лет, а 151,7 млрд рублей – на машины категории «5 – 9 лет». Что касается автомобилей, имеющих возраст от 10 лет и старше, то на них в марте россияне потратили 174,2 млрд рублей, т.е. 36% от всей суммы. Между тем, месяцем ранее на долю этой категории приходилось 35%.

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ФИНАНСОВОЙ ЕМКОСТИ НА «ВТОРИЧКЕ» ПОКАЗЫВАЮТ «КИТАЙЦЫ»

Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных машин китайских марок. В марте нынешнего года россияне приобрели 9,3 тыс. б/у китайских автомобилей

на сумму 8,3 млрд рублей. Если в штуках «китайцы» к февралю прибавили 26%, то в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+37%). Несмотря на это, их доля в обоих случаях остается самой низкой – 1,9% и 1,7% соответственно.

Среди остальных брендов по происхождению стран наиболее заметно увеличились затраты на «вторичке» у «американцев» (+28%). Далее по этому показателю идут корейские (+27%), российские (+27%), японские (+26%) и европейские (+24%) марки.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских брендов (в марте – 181,6 млрд рублей), которым немного уступают «японцы» (161,7 млрд рублей). Далее, с огромным отставанием, следуют б/у автомобили корейских и российских марок (66,9 млрд и 34,7 млрд рублей соответственно). Замыкают ТОП-5 «американцы» с показателем 27,1 млрд рублей.

По объемам рынка наблюдается совсем другой расклад. В начале весны больше всего было куплено б/у «японцев» – 146,2 тыс. единиц (на их долю пришлось 29,4%).

На втором месте находятся подержанные автомобили европейских брендов (118,8 тыс. шт.; доля – 23,9%), на третьем – отечественных (116,9 тыс. шт.; 23,5%). И только потом располагаются «корейцы» и «американцы» (64,4 тыс. и 39,8 тыс. шт.; c долей рынка в 13% и 8% соответственно).

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ДЕНЕГ УШЛО НА КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ

Сегмент SUV сохраняет лидерство по затратам на вторичном рынке. Так, на кроссоверы и внедорожники с пробегом пришлось около половины (49,3%) всех потраченных денег: в марте было куплено 130,9 тыс. таких машин на сумму 236,8 млрд рублей.

Впрочем, по объемам рынка лидерство сохраняют б/у автомобили В-класса. Так, в первый весенний месяц жители РФ приобрели их в количестве 166,4 тыс. экземпляров, а потрачено на них было только 69,1 млрд рублей (доля – 14,4%). Как следствие, эти два сегмента (SUV и B) занимают на вторичном рынке соответственно 60% и 64% в количественном и денежном выражениях.

Помимо них, в структуре затрат выделяются также подержанные машины С- и D-класса (53,2 млрд и 48,6 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых превысила 10%. При этом у всех остальных сегментов она оказалась ниже указанного значения.

В марте затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всех – среди купе и кабриолетов (+47%). А вот менее других они выросли у автомобилей с пробегом F-класса (+17%).

- Высокие цены на новые автомобили и ограниченность выбора машин из официальных поставок вынуждают потенциальных покупателей активнее мониторить вторичный рынок. Вследствие роста продаж автомобилей с пробегом растут и затраты на них. Но при этом в сегменте иномарок выбор на «вторичке» ограничивается действующим парком, который сегодня практически не обновляется за счет новых машин европейских, японских, корейских и американских брендов, реализация которых резко упала. На этом фоне стала расти доля более возрастных автомобилей как в продажах, так и в финансовой емкости, – считают в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

- Доля китайских марок на вторичном рынке пока остается на низком уровне, но имеет все предпосылки для дальнейшего роста, причем как в штуках, так и в деньгах. В нынешних условиях автопарк РФ, который является основой вторичного рынка, фактически обновляется благодаря отечественным и китайским производителям. Именно компании из Поднебесной стали бенефициарами сложившейся ситуации. Но для того, чтобы занять более весомую долю на рынке автомобилей с пробегом, китайским брендам необходимо сохранять высокие объемы продаж новых машин в течение следующих многих лет. Тогда они смогут чаще выходить на вторичный рынок, – отмечают в пресс-службе «Открытие Авто».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.