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НовостиОбщество2 мая 2023 17:32

В учреждениях культуры Татарстана пройдет более 350 мероприятий ко Дню Победы

Об этом рассказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В учреждениях культуры Татарстана пройдет более 350 мероприятий ко Дню Победы, рассказал заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин. Он добавил, что по предварительным подсчетам, их участниками станут порядка 20 тысяч человек.

По его словам, учреждения культуры, как и обычно, подготовили обширную праздничную программу. В нее вошли различные акции, фестивали, квесты, спектакли и многое другое.

Натфуллин добавил, что мероприятия будут проходить в течение всего месяца. Это поздравления ветеранов и тружеников тыла. Также будут организованы кинопоказы, информационные часы, выставки, минуты молчания и прочее.

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