Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат «казанского стрелка» Ильназа Галявиева просит отменить своему подзащитному пожизненный срок. Руслан Нуриахметов подал жалобу на приговор Верховного суда республики Татарстан, сообщило издание «БИЗНЕС Online».

Приговор для Галявиева был оглашен 13 апреля. Его признали виновным по всем пяти статьям и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, что в мае 2021 года он устроил стрельбу в гимназии № 175. Тогда от его рук погибло 9 человек, большая часть из них — дети.

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