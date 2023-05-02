Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах из-за празднования Дня Победы временно ограничат движение для автомобилей, сообщили в мэрии города.

Так, с 4 по 7 мая будет перекрыта дорога по проспекту Мусы Джалиля от Центральной до Батенчука. По улице Батенчука от проспекта Мусы Джалиля и бульвара Хусаина Ямашева закроют движение в одну сторону. Ограничения будут действовать с 12.55 до 16.00.

В День Победы, 9 мая, ограничат движение по проспекту Мусы Джалиля в оба направления от улицы Гидростроителей до улицы Центральная и по улице Батенчука от бульвара Ямашева до улицы Набережная Тукая. Движение закроют с 7 утра до 11.30.

В этот же день с двух дня до 11 вечера перекроют дорогу в оба направления по проспекту Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по этой же улице до проспекта Раиса Беляева.

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